В Арбекове задержали пензенца, вымещавшего злость на машинах

В Арбекове на улице Минской задержали 40-летнего жителя Пензы, который вымещал агрессию на припаркованных во дворе многоэтажки автомобилях.

Это случилось в 23:30 понедельника, 16 июня. Встревоженные горожане обратились в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Правоохранители установили, что мужчина повредил автомобиль марки Volkswagen. Он разбил два зеркала заднего вида и покорежил кузовные элементы.

48-летняя владелица машины рассказала росгвардейцам, что услышала звук сигнализации, вышла на балкон и увидела, как предположительно нетрезвый мужчина ходит между автомобилями и бьет кулаками по их кузовам.

Злоумышленника нашли и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Свой поступок мужчина объяснил тем, что пропил все имевшиеся деньги и решил выместить накопившуюся злость, повреждая чужое имущество», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.

По данному факту сейчас проводят проверку.