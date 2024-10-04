На улице Комсомольской в Пензе вспыхнули сараи

04.10.2024 | 16:52

В пятницу, 4 октября, на улице Комсомольской в Заводском районе случился пожар - загорелись сараи.

Горожане из разных точек Пензы увидели столб дыма и обеспокоились происходящим.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что подразделения уже работают на месте. По предварительным данным, огнем охвачена площадь в 200 кв. м.

В этот же день пламя уничтожило несколько домов в селе Иванисовка Городищенского района. Там сгорели двухквартирные дома площадью 480 кв. м на улице Молодежной. Никто из людей не пострадал.

За минувшие сутки в Пензенской области потушили 17 пожаров.