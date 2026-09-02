В двух районах Пензенской области подавили работу беспилотников

В среду, 2 сентября, на территории Пензенской области средствами радиоэлектронной борьбы подавили работу 2 вражеских беспилотников - в Белинском и Каменском районах.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дронов работают службы экстренного реагирования», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности.

«При обнаружении обломков беспилотников их ни в коем случае нельзя трогать. Лучше вообще не подходить близко, а сразу позвонить по телефону 112 и вызвать специалистов», - отметил губернатор.

Также он напомнил об ответственности за съемку и распространение фото и видеокадров полета, падения или обломков БПЛА.