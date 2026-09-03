В Пензе канализация разлилась по улице Суворова

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В Пензе канализация разлилась по улице Суворова
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В Пензе с вечера среды, 2 сентября, канализационные воды затапливают улицу Суворова в районе пересечения с Кулакова.

В Пензе канализация разлилась по улице Суворова

Бьющий из-под асфальта фонтан утром 3-го числа снял на видео глава города Олег Денисов.

«Горводоканал как будто взял в работу вот эту канализацию. До сих пор люди едут, объезжают, обливаются, и никаких мер не принято», - возмутился чиновник в соцсетях.

Денисов сообщил, что взял ситуацию под свой контроль. Ресурсоснабжающую организацию привлекут к административной ответственности.

В Пензе канализация разлилась по улице Суворова

«Кроме того, мы заставим их вот это все убрать либо заплатить за эту уборку», - сообщил Олег Денисов.

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