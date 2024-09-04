На улице Генерала Глазунова появится светофор

04.09.2024 | 18:25

Жалобы пензенцев, живущих в Дальнем Арбекове, услышаны: на улице Генерала Глазунова, вблизи разворотного кольца, появится светофор и дети смогут безопасно пересекать проезжую часть.

На проблему обратила внимание горожанка Екатерина Т., написав о ней на странице губернатора во «ВКонтакте» 2 сентября.

«Когда будет установлен светофор, чтобы можно был безопасно переходить дорогу из 7-го мкр-на в 6-й мкр-н? Начался учебный год, а дети не могут безопасно перейти дорогу! Сегодня нарисовали пешеходную дорожку и установили знак «Пешеходный переход», однако эта мера никак не спасет жизни людей. Нужен регулируемый пешеходный переход! Родительская общественность 78-й школы пишет во все инстанции, а нас никто не хочет слышать! Давайте не дожидаться жертв лихачей, а предотвратим печальные события!» - призвала пензячка.

Ей ответили из управления ЖКХ. Сначала в ведомстве указали, что возможность установки светофора вблизи разворотного кольца на улице Генерала Глазунова рассматривается.

К обсуждению подключилась другая местная жительница. «Светофор необходим уже! Лето закончилось, и дети пошли в школу. Дорогу открыли, а светофор только рассматриваете?» - возмутилась Юлия К.

«Принято положительное решение об установке светофора. Работы планируется выполнить до 15 октября текущего года», - сообщил специалист из УЖКХ в среду, 4 сентября.