Сетевое издание|18+|Среда|4 сен 2024|23:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

На улице Генерала Глазунова появится светофор

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жалобы пензенцев, живущих в Дальнем Арбекове, услышаны: на улице Генерала Глазунова, вблизи разворотного кольца, появится светофор и дети смогут безопасно пересекать проезжую часть.

На проблему обратила внимание горожанка Екатерина Т., написав о ней на странице губернатора во «ВКонтакте» 2 сентября.

«Когда будет установлен светофор, чтобы можно был безопасно переходить дорогу из 7-го мкр-на в 6-й мкр-н? Начался учебный год, а дети не могут безопасно перейти дорогу! Сегодня нарисовали пешеходную дорожку и установили знак «Пешеходный переход», однако эта мера никак не спасет жизни людей. Нужен регулируемый пешеходный переход! Родительская общественность 78-й школы пишет во все инстанции, а нас никто не хочет слышать! Давайте не дожидаться жертв лихачей, а предотвратим печальные события!» - призвала пензячка.

Ей ответили из управления ЖКХ. Сначала в ведомстве указали, что возможность установки светофора вблизи разворотного кольца на улице Генерала Глазунова рассматривается.

К обсуждению подключилась другая местная жительница. «Светофор необходим уже! Лето закончилось, и дети пошли в школу. Дорогу открыли, а светофор только рассматриваете?» - возмутилась Юлия К.

«Принято положительное решение об установке светофора. Работы планируется выполнить до 15 октября текущего года», - сообщил специалист из УЖКХ в среду, 4 сентября.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте