Игра на выживание: пензенцы боятся перехода на Генерала Глазунова

03.10.2024 | 08:03

Жители микрорайона Арбеково высказались в соцсетях о ДТП, которое случилось вечером в среду, 2 октября, на нерегулируемом и неосвещенном пешеходном переходе на улице Генерала Глазунова.

Под колесами машины оказалась девушка. По сообщениям горожан, водитель с места происшествия скрылся.

Местные жители опасались, что такое может случиться, и неоднократно просили власти установить на этом переходе светофор.

«Открыли в «тестовом режиме» развязку в Арбековской заставе, но почему-то другие сервисы для этой развязки не открыли! Нерегулируемый пешеходный переход идет через 6 полос!» - рассказала подписчица телеграм-канала PenzaInform.

По словам женщины, рядом с переходом находится школа, где дети учатся во вторую смену. Зеброй активно пользуются не только они.

«Эту дорогу всерьез водители не воспринимают и ездят как хотят. Первое время дежурили сотрудники ДПС, но это уже прекратилось. Переживаем и за своих детей, и за всех, кто там ходит. Рано темнеет, а освещения нет совершено (хотя фонари установлены). Это что за игра на выживание?! Если уж открываете дорогу в «тестовом режиме», делайте тогда и обустройство ее по всем стандартам и правилам!» - высказалась пензячка.

Другие горожане, комментируя ДТП, также выразили негодование.

«Этого следовало ожидать. Освещения никакого нет, шесть полос, ограничений никаких нет. Ночью хоть глаз выколи. Как еще до сих пор никого из детей не сбили, учитывая, что рядом школа. Отвратительное введение дороги в эксплуатацию», «Света нет, светофора нет. Губернатор написал, что в тестовом режиме запущена автодорога. Дети ходят из одного района в другой в две смены. Что ждут?» - написали они.

В начале сентября этого года специалист управления ЖКХ Пензы сообщил, что принято положительное решение об установке светофора вблизи разворотного кольца на улице Генерала Глазунова. По первоначальному плану, регулировщик должен появиться до 15 октября.

Видео телеграм-канала PenzaInform.