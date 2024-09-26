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Происшествия

В Бессоновском районе «Газель» сгорела после ДТП

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В Бессоновском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей: «Газели» и УАЗ. После столкновения первая машина сгорела.

Сообщение о происшествии появилось утром в четверг, 26 сентября, в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплен снимок уничтоженного пламенем автомобиля, который стоит у обочины дороги.

«Трофимовка. ДТП. «Газель» с УАЗиком. «Газель» вся выгорела. УАЗзик стоит в полосе в сторону Кузнецка поперек. Время 06:50», - написал автор.

Пока официальной информации о случившемся нет, не известно, пострадали ли в ДТП люди.

31 июля на 698-м километре трассы М-5 в Городищенском районе сгорел автомобиль Ford Mondeo. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в отбойник и вспыхнула. В ДТП никто не пострадал.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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