Появились подробности ДТП с загоревшимся автомобилем Ford

31.07.2023 | 10:37

В понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в Городищенском районе загорелся автомобиль Ford Mondeo. Пожар случился после ДТП.

Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в УГИБДД УМВД России по области. По предварительным данным, около 6:55 на 698-м километре дороги водитель иномарки не справился с управлением и врезался в отбойник.

После столкновения машина загорелась. Причины пожара, как и обстоятельства аварии, сейчас устанавливаются. В ДТП никто не пострадал.

К тушению огня привлекли силы пожарно-спасательной части № 52 ГУ «ППСЦ».

«Автомобиль Ford выгорел полностью», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.