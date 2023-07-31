Появились подробности ДТП с загоревшимся автомобилем Ford

В понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в Городищенском районе загорелся автомобиль Ford Mondeo. Пожар случился после ДТП.
Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в УГИБДД УМВД России по области. По предварительным данным, около 6:55 на 698-м километре дороги водитель иномарки не справился с управлением и врезался в отбойник.
После столкновения машина загорелась. Причины пожара, как и обстоятельства аварии, сейчас устанавливаются. В ДТП никто не пострадал.
К тушению огня привлекли силы пожарно-спасательной части № 52 ГУ «ППСЦ».
«Автомобиль Ford выгорел полностью», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.
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