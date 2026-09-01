В Нижнеломовском районе подожгли дом, пострадала женщина

В деревне Волженка Нижнеломовского района загорелся деревянный дом. При пожаре пострадал человек.

ЧП случилось в понедельник, 31 августа. Сообщение о нем пожарные получили в 3:35. Для ликвидации пламени привлекли 8 человек и 2 единицы техники.

«Обгорели стены и потолок на площади 45 квадратных метров. Пострадала женщина 1993 года рождения», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог.

25 августа в Сердобске загорелась квартира в многоэтажном доме. Огонь бушевал в том числе на балконе. Из здания эвакуировали 12 человек. Причиной ЧП стала непотушенная сигарета.