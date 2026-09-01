Празднование Дня знаний омрачилось сигналами о возможном минировании

Происшествия

Празднование Дня знаний омрачилось сигналами о возможном минировании
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В День знаний по России прокатилась волна сообщений о возможном минировании различных учреждений системы образования и не только. С раннего утра начали поступать сигналы об обнаружении в зданиях подозрительных предметов.

Не осталась в стороне и Пензенская область.

В одних школах линейки пришлось отменить, детей эвакуировали и постепенно распустили по домам. В других проводившиеся в школьных дворах линейки все же состоялись, но классные часы оказались сорваны: ученики вынуждены были покинуть не только помещения, но и территорию учреждения.

На местах работают правоохранители.

По предварительным данным на текущий момент, все сообщения оказываются ложными.

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