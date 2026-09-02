Компания устроила разборки в центре Пензы из-за долгого ожидания заказа

Происшествия

Компания устроила разборки в центре Пензы из-за долгого ожидания заказа
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В ночь на среду, 2 сентября, на площади Ленина в Пензе разгорелся конфликт между компанией из 6-7 молодых людей и персоналом «Вкусно - и точка».

В Сети очевидцы рассказали, что один из споривших с сотрудниками заведения угрожал и пытался залезть в окно. Конфликт остановили прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Они выяснили, что компания ожидала своего заказа час, устала и, возмутившись медленным обслуживанием, начала выяснять отношения с девушкой-сотрудницей. Та была вынуждена нажать на кнопку экстренного вызова.

«Сотрудники Росгвардии провели с молодыми людьми профилактическую беседу, указав на недопустимость подобного поведения в общественном месте», - сообщили в ведомстве.

Приятели выслушали росгвардейцев, успокоились и, забрав заказ, ушли.

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