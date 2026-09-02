В Пензе на ул. Олимпийской при падении с высоты погиб мужчина

Происшествия

В Пензе на ул. Олимпийской при падении с высоты погиб мужчина
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В Пензе на улице Олимпийской случилась трагедия: при падении с высоты погиб мужчина. Горожане сообщили об этом в Сети.

Инцидент произошел около половины десятого вечера вторника, 1 сентября, в доме № 9 (22 этажа).

По словам очевидцев, мужчина скончался на месте от полученных травм.

В Пензе на ул. Олимпийской при падении с высоты погиб мужчина

Погибшему было 36 лет, сообщили в региональном СУ СКР.

По факту смерти мужчины проводится проверка. После нее будет принято процессуальное решение.

Похожая трагедия произошла 17 августа в Арбекове в Пензе. Из окна многоэтажки № 89 на проспекте Строителей выпал мужчина. Он погиб.

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