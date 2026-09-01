В ДТП на мосту между Кривозерьем и Терновкой пострадал мужчина

Вечером в понедельник, 31 августа, на мосту между Кривозерьем и Терновкой в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, затруднившее движение в час пик.

Предварительно установлено, что в 17:00 в районе улицы Бийской столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Duster. За рулем первого автомобиля находился 39-летний мужчина, вторым управлял 51-летний.

После удара машины заблокировали две полосы в направлении Терновки, из-за чего образовался серьезный затор.

Водитель ВАЗа получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото vk.ru/sova_penza.