В ДТП на мосту между Кривозерьем и Терновкой пострадал мужчина

Происшествия

В ДТП на мосту между Кривозерьем и Терновкой пострадал мужчина
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Вечером в понедельник, 31 августа, на мосту между Кривозерьем и Терновкой в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, затруднившее движение в час пик.

Предварительно установлено, что в 17:00 в районе улицы Бийской столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Duster. За рулем первого автомобиля находился 39-летний мужчина, вторым управлял 51-летний.

После удара машины заблокировали две полосы в направлении Терновки, из-за чего образовался серьезный затор.

Водитель ВАЗа получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото vk.ru/sova_penza.

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