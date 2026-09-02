На Московской задержали юношу, сбежавшего из спецучреждения

Происшествия

На Московской задержали юношу, сбежавшего из спецучреждения
Печать
Max

Пензенская полиция отчиталась о происшествиях, зарегистрированных в День знаний.

Правоохранители организовали комплексный контроль за соблюдением порядка. Всего в регионе привлекли около 600 сотрудников полиции, 246 представителей общественных формирований правоохранительной направленности, 122 работника частных охранных организаций.

Кроме того, рядом со школами дежурили более 60 сотрудников ГАИ.

«В ходе несения службы на улице Московской в Пензе полицейские обратили внимание на молодого человека 2009 года рождения, в руках которого были две бутылки спиртного», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Юноша был пьян. Его доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что молодой человек числился в розыске как самовольно покинувший социально-реабилитационное учреждение.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция алкоголь подросток
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!