В Богословке автомобиль опрокинулся вверх колесами

31.08.2024 | 14:17

В субботу, 31 августа, в селе Богословка Пензенского района случилось ДТП. Снимки с места аварии появились в Сети.

На кадрах видно, что легковая машина перевернулась на дороге и лежит колесами кверху. Капот автомобиля изуродован, стекла разбиты.

Люди, судя по фотографиям, не пострадали.

21 апреля в Богословке произошел похожий инцидент. На улице Молодежной ВАЗ-2107 слетел с дороги и упал крышей вниз. 2 человека, находившиеся в салоне, отказались от госпитализации.

8 июня аналогичное ДТП, но с более серьезными последствиями, случилось на дороге Пенза - Сердобск у поворота на село Большая Елань. Травмы получили пожилая женщина и 4-летняя девочка.