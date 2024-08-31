Сетевое издание|18+|Суббота|31 авг 2024|19:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Богословке автомобиль опрокинулся вверх колесами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 31 августа, в селе Богословка Пензенского района случилось ДТП. Снимки с места аварии появились в Сети.

На кадрах видно, что легковая машина перевернулась на дороге и лежит колесами кверху. Капот автомобиля изуродован, стекла разбиты.

В Богословке автомобиль опрокинулся вверх колесами

Люди, судя по фотографиям, не пострадали.

В Богословке автомобиль опрокинулся вверх колесами

21 апреля в Богословке произошел похожий инцидент. На улице Молодежной ВАЗ-2107 слетел с дороги и упал крышей вниз. 2 человека, находившиеся в салоне, отказались от госпитализации.

8 июня аналогичное ДТП, но с более серьезными последствиями, случилось на дороге Пенза - Сердобск у поворота на село Большая Елань. Травмы получили пожилая женщина и 4-летняя девочка.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте