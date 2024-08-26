Личность погибшего под Чемодановкой пешехода устанавливается

26.08.2024 | 17:59

Стали известны подробности ДТП на трассе М-5 под Чемодановкой Бессоновского района, в котором погиб пешеход.

О происшествии в воскресенье, 25 августа, в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец последствий. В объектив его камеры попал лежащий посреди проезжей части пешеход.

По предварительным данным, ДТП случилось на 640-м километре трассы в 22:35. 62-летний водитель Volkswagen сбил мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте.

«Его личность в настоящий момент устанавливается», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

Сейчас по факту ДТП проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.