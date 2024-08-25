Очевидец сообщил о смертельном ДТП под Чемодановкой

25.08.2024 | 12:03

На трассе М-5 в Бессоновском районе случилось ДТП с участием пешехода. Кадры с места происшествия появились в воскресенье, 25 августа.

Видео было сделано в темное время суток. Камера запечатлела лежавшего посреди проезжей части мужчину.

«Происшествие случилось недалеко от Чемодановки. Человек, скорее всего, скончался», - сообщается в посте в пензенском телеграм-канале.

Пока официальной информации о ДТП нет.

6 июня под Чемодановкой произошла авария с участием 3 автомобилей. Сначала столкнулись МАЗ и ВАЗ-2112, после удара грузовик врезался в стоящий Chevrolet Lacetti. Травмы получили 3 человека - водитель МАЗа и 2 пассажира Chevrolet.