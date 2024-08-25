Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 авг 2024|13:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Очевидец сообщил о смертельном ДТП под Чемодановкой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На трассе М-5 в Бессоновском районе случилось ДТП с участием пешехода. Кадры с места происшествия появились в воскресенье, 25 августа.

Видео было сделано в темное время суток. Камера запечатлела лежавшего посреди проезжей части мужчину.

«Происшествие случилось недалеко от Чемодановки. Человек, скорее всего, скончался», - сообщается в посте в пензенском телеграм-канале.

Пока официальной информации о ДТП нет.

6 июня под Чемодановкой произошла авария с участием 3 автомобилей. Сначала столкнулись МАЗ и ВАЗ-2112, после удара грузовик врезался в стоящий Chevrolet Lacetti. Травмы получили 3 человека - водитель МАЗа и 2 пассажира Chevrolet.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео канала «Новости Пензы и Области»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте