В Ухтинке в ДТП пострадал юный велосипедист

31.07.2024 | 17:04

В Бессоновском районе в ДТП пострадал юноша 2006 года рождения. Он управлял велосипедом и столкнулся с легковым автомобилем.

ДТП случилось около 18:05 30 июля в селе Ухтинка, напротив строения № 6а на улице Ухтинка (конечная маршрута № 5). На юношу наехала 35-летняя автолюбительница за рулем Chevrolet Lanos. Велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Похожее ДТП случилось в Белинском районе 23 июля.

В селе Поим 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, сбила 59-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде и везшего двухлетнюю девочку. Пострадали и велосипедист, и его маленькая пассажирка.