Сетевое издание|18+|Среда|31 июл 2024|18:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Ухтинке в ДТП пострадал юный велосипедист

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Бессоновском районе в ДТП пострадал юноша 2006 года рождения. Он управлял велосипедом и столкнулся с легковым автомобилем.

ДТП случилось около 18:05 30 июля в селе Ухтинка, напротив строения № 6а на улице Ухтинка (конечная маршрута № 5). На юношу наехала 35-летняя автолюбительница за рулем Chevrolet Lanos. Велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Похожее ДТП случилось в Белинском районе 23 июля.

В селе Поим 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, сбила 59-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде и везшего двухлетнюю девочку. Пострадали и велосипедист, и его маленькая пассажирка.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото канала «Просто Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте