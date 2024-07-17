В Пензенском районе «Приора» врезалась в дерево и запылала

17.07.2024 | 08:45

Во вторник, 16 июля, в Пензенской области на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов произошло ДТП. Свидетели предположили летальный исход.

Видео с места события появилось в Сети. По словам автора, в районе села Богословка Пензенского района «Лада-Приора» слетела с трассы, врезалась в дерево и загорелась.

На кадрах запечатлен пылающий автомобиль и окружившие его люди, которые ничем не могут помочь водителю.

Также видно, что машина проделала довольно большой путь по полю, но так и не остановилась, пока не наткнулась на препятствие.

«Со слов очевидцев, водитель сгорел, но это лишь со слов. Сам момент аварии я не застал, но как только увидел дым, сразу туда подъехал, чтобы чем-то помочь. Но, видимо, было уже поздно», - рассказал мужчина.