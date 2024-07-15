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Происшествия

В Земетчинском районе огонь уничтожил 3 дома

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Днем в понедельник, 15 июля, в селе Чернояр Земетчинского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 12:27.

В Земетчинском районе огонь уничтожил 3 дома

На улице Центральной огонь уничтожил три частных деревянных дома. В двух из них проживало по одному человеку, третий использовался как дача.

В Земетчинском районе огонь уничтожил 3 дома

«Привлекалось к тушению 17 человек и 7 единиц техники. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе главного управления.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

13 июля в Вадинске ночной пожар на улице Нижней Покровской унес жизнь 46-летнего мужчины. 9 июля в селе Кобылкино Каменского района загорелся дом на улице Московской. После ликвидации пламени нашли тело хозяина - мужчины 1971 года рождения.

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Источник — фото Александра Гринькова, «ЧП Пенза»
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