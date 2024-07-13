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Происшествия

В Вадинске пожар в доме унес жизнь мужчины

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В ночь на субботу, 13 июля, в селе Вадинск случился пожар. Сообщение о возгорании спасатели получили в 1:00.

Огонь охватил дом площадью 60 кв. м на Нижней Покровской улице. Ликвидацией пламени занимались 4 спасателя, прибывшие на 2 спецмашинах.

После тушения огня пожарные нашли тело мужчины, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. По факту случившегося проводят проверку.

9 июля в селе Кобылкино Каменского района загорелся дом на улице Московской. Тушением занимались сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда села. После ликвидации пламени в доме нашли тело хозяина - мужчины 1971 года рождения.

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