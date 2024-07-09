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Происшествия

В Каменском районе при тушении пожара нашли тело мужчины

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Во вторник, 9 июля, в селе Кобылкино Каменского района Пензенской области случился смертельный пожар.

В Каменском районе при тушении пожара нашли тело мужчины

Пламя охватило жилой дом на улице Московской. Крыша сгорела по всей площади, потолочное перекрытие - частично. Повреждены стены внутри строения, уничтожено имущество.

Тушением занимались сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда села. В доме нашли тело хозяина - мужчины 1971 года рождения.

В Каменском районе при тушении пожара нашли тело мужчины

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», - сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы Каменского, Пачелмского и Белинского районов УНД и ПР областного ГУ МЧС России.

28 июня при пожаре погиб 46-летний житель Бессоновки. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

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Источник — фото группы «Пожарная безопасность Каменского района»
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