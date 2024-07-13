В Пензенском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля

13.07.2024 | 11:17

В субботу, 13 июля, водители сообщили о серьезной аварии, случившейся на въезде в село Богословка Пензенского района.

Кадры последствий ДТП появились в социальной сети «ВКонтакте» в 10:40. Участниками аварии стали водители 2 легковых автомобилей. Судя по видео, столкновение было лобовым. От удара сильно деформировалась передняя часть ВАЗ-2104.

Официальной информации о случившемся пока нет. О пострадавших в аварии не сообщается. На месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательного центра.

12 июля на 519-м километре трассы М-5 в Нижнеломовском районе столкнулись легковой автомобиль «Лада-Гранта» и большегруз DAF.

После удара обе машины вылетели в кювет. От полученных травм 65-летний водитель «Гранты» скончался на месте происшествия.