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Происшествия

Появились кадры с места смертельного ДТП под Нижним Ломовом

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В пятницу, 12 июля, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Авария унесла жизнь человека.

По предварительным данным, ДТП случилось около 4:45 на 519-м километре дороги. Участниками стали 65-летний водитель «Лады-Гранты» и 56-летний мужчина, управлявший грузовиком DAF.

Появились кадры с места смертельного ДТП под Нижним Ломовом

Появились кадры с места смертельного ДТП под Нижним Ломовом

После удара оба автомобиля вылетели в кювет. От полученных травм водитель «Гранты» скончался на месте.

Появились кадры с места смертельного ДТП под Нижним Ломовом

Появились кадры с места смертельного ДТП под Нижним Ломовом

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.

Появились кадры с места смертельного ДТП под Нижним Ломовом

Появились кадры с места смертельного ДТП под Нижним Ломовом

«Уважаемые водители, во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения», - призвал пензенских автомобилистов начальник отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по области Константин Моисеев.

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Источник — фото и видео управления Госавтоинспекции УМВД России по области
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