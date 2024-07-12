Появились кадры с места смертельного ДТП под Нижним Ломовом

12.07.2024 | 17:00

В пятницу, 12 июля, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Авария унесла жизнь человека.

По предварительным данным, ДТП случилось около 4:45 на 519-м километре дороги. Участниками стали 65-летний водитель «Лады-Гранты» и 56-летний мужчина, управлявший грузовиком DAF.

После удара оба автомобиля вылетели в кювет. От полученных травм водитель «Гранты» скончался на месте.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.

«Уважаемые водители, во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения», - призвал пензенских автомобилистов начальник отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по области Константин Моисеев.