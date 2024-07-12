В Шемышейском районе во время купания погиб мужчина

12.07.2024 | 11:00

Вечером в четверг, 11 июля, в Пензенской области произошла очередная трагедия на воде. На этот раз - в селе Старое Демкино Шемышейского района.

«Компания людей отдыхала на берегу пруда. Один мужчина решил охладиться. Заплыл далеко и не смог выбраться. Его друзья сначала даже не заметили, что товарищ пропал. Позже тело мужчины 1978 года рождения достали из воды», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пляжа на этом пруду нет.

За прошедшие выходные, 6 и 7 июля, в Пензенской области во время купания погибли 3 человека. В субботу на пруду села Комаровка в Кузнецком районе утонула женщина 1977 года рождения. Она отдыхала в компании, пошла купаться и не вернулась на берег.

В воскресенье в том же районе на пруду в селе Сухановка утонул 14-летний подросток. Он переплыл пруд, а на обратном пути пошел ко дну. Когда подоспели взрослые, было уже поздно.

Утром 8 июля в Засечном в Суре нашли тело мужчины. В тот же день в Пензе случилось еще одно ЧП: двое парней прыгали с мостков в Суру в месте, не оборудованном для купания. Один из них в какой-то момент не выплыл. Тело молодого человека 2005 года рождения достали очевидцы.