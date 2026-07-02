На станции Пенза-II тепловоз сбил 47-летнего мужчину

Происшествия

На станции Пенза-II тепловоз сбил 47-летнего мужчину
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На станции Пенза-II 47-летний местный житель попал под тепловоз. ЧП случилось во вторник, 30 июня.

«Мужчина переходил железнодорожные пути, но, заметив движущийся состав, начал переходить пути обратно. Машинист, увидев человека на пешеходном переходе, подал звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось», - рассказали в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

Пострадавшего доставили в больницу, но через некоторое время он скончался от полученных травм.

В этой связи пензенцам напоминают о соблюдении требований безопасности вблизи железной дороги.

«Переходить пути разрешено только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии движущегося состава. При этом необходимо прекратить использование гаджетов, снять наушники и капюшон, так как это может отвлечь ваше внимание и повлечь за собой вред здоровью или гибель», - предупредили в ЛО МВД.

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