В Сосновоборском районе в ДТП пострадала компания девушек

05.07.2024 | 14:14

В Сосновоборском районе вечером 4 июля в ДТП попала компания девушек, путешествовавших на «Ладе-Гранте».

По предварительным данным, авария случилась около 20:30 на 23-м километре дороги Кузнецк – Марьевка - Индерка. За рулем была 19-летняя девушка. Она не справилась с управлением, машина врезалась в препятствие и опрокинулась.

«В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля, девушки 2004 и 2007 годов рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку.

27 июня в Наровчатском районе минивэн Toyota Noah с 55-летним водителем слетел в кювет и врезался в дерево. В аварии пострадали автомобилист и 5 пассажиров: 2 женщины и 3 девочки - 12 и 8 лет, а также в возрасте 1 года.