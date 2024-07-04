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Происшествия

Момент ДТП с пешеходом в Засечном попал на видео

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Вечером в среду, 3 июля, в Засечном на Прибрежном бульваре под колеса легкового автомобиля попал мужчина.

Момент наезда на пешехода запечатлела камера. Видео опубликовали в районной группе соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно перекресток с оживленным движением, а также пешеходный переход на Прибрежном бульваре. Мужчина начинает пересекать проезжую часть, но попадает под колеса машины, водитель которой не притормаживает перед зеброй.

После наезда автомобилист останавливается. По словам местных жителей, сбили пожилого мужчину. Пострадавшего увезла скорая.

Пока официальной информации о случившемся нет.

12 июня в Пензе на улице Луначарского водитель «десятки» сбил 46-летнюю женщину и 20-летнего парня, а затем врезался в световую опору. Травмы в аварии получили пешеходы и пассажирка автомобиля.

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Источник — видео группы «Подслушано Спутник Пенза»
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