Пешеход в сугробе: расследование ДТП на ул. Металлистов окончено

В Пензе завершилось расследование уголовного дела о наезде грузовика на пешехода на улице Металлистов (Южная Поляна).

Авария случилась вечером 15 декабря прошлого года, когда 60-летний шофер фуры марки Scania ехал в сторону улицы Баумана.

«При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он заметил силуэт человека, а затем почувствовал удар в области кабины. Водитель применил экстренное торможение и вывернул руль влево. Выйдя из машины, он обнаружил в сугробе пострадавшего», - рассказали в региональном УМВД РФ.

В результате случившегося пешеход 1983 года рождения получил множественные травмы.

По факту наезда возбудили уголовное дело, его материалы вскоре будут переданы в суд.