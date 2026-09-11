Пешеход в сугробе: расследование ДТП на ул. Металлистов окончено

Происшествия

Пешеход в сугробе: расследование ДТП на ул. Металлистов окончено
Печать
Max

В Пензе завершилось расследование уголовного дела о наезде грузовика на пешехода на улице Металлистов (Южная Поляна).

Авария случилась вечером 15 декабря прошлого года, когда 60-летний шофер фуры марки Scania ехал в сторону улицы Баумана.

Пешеход в сугробе: расследование ДТП на ул. Металлистов окончено

«При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он заметил силуэт человека, а затем почувствовал удар в области кабины. Водитель применил экстренное торможение и вывернул руль влево. Выйдя из машины, он обнаружил в сугробе пострадавшего», - рассказали в региональном УМВД РФ.

В результате случившегося пешеход 1983 года рождения получил множественные травмы.

По факту наезда возбудили уголовное дело, его материалы вскоре будут переданы в суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп пешеход полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!