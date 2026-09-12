В Сосновоборском районе уничтожили беспилотник

В Сосновоборском районе силы ПВО Минобороны РФ, а также пензенские мобильные огневые группы уничтожили вражеский беспилотник, сообщил в соцсетях утром в субботу, 12 сентября, губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, жертв и разрушений не зафиксировано.

Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают службы экстренного реагирования.

«Доверяйте только проверенной информации. Берегите себя и близких. Благодарю всех, кто защищает мирных граждан и оберегает их покой», - написал Мельниченко в заключение.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в области накануне вечером, в 23:42. Следом, в 2:46, объявили план «Ковер». Все ограничения отменили в 6:53.