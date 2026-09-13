В Пензе ночью сгорели дом и хозпостройки в Терновке

В ночь на воскресенье, 13 сентября, в пензенском микрорайоне Терновка огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки.

Сообщение о ЧП на улице Сухумской поступило в 0:33. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение.

Распространения пламени на соседние строения удалось не допустить. Огонь прошел по площади 250 кв. м.

На тушение пожара привлекались 8 единиц техники и 25 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается, уточнили в региональном ГУ МЧС.