Над Пензенской областью сбили три беспилотника

В ночь на воскресенье, 13 сентября, силы ПВО Минобороны РФ сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

О первом БПЛА, уничтоженном на границе Пензы, стало известно в 1:03, в 4:11 - еще о двух. На места падения обломков выехали оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет.

Глава региона поблагодарил военнослужащих за профессионализм и готовность защищать безопасность.

«Напомню, что при обнаружении фрагментов БПЛА и иных подозрительных предметов их ни в коем случае нельзя трогать. Отойдите в сторону и сообщите по телефону 112. Берегите себя и близких», - обратился Мельниченко к жителям области.

Также он напомнил об ответственности за съемку и распространение фото и видеокадров полета, падения или обломков БПЛА

В регионе режим «Беспилотная опасность» объявили в 22:41 12-го числа. Чуть позже, в 0:00, ввели план «Ковер». В 4:15 все ограничения сняли.