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Происшествия

Следователи изучают обстоятельства ЧП на «Электромеханике»

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В Пензе следователи проводят проверку по факту травмирования рабочего на «Электромеханике» (предприятие на улице Гоголя).

ЧП случилось 18 июня. В производственном помещении при выполнении строительных работ на 62-летнего мужчину упал фрагмент кирпичной кладки.

Выбраться из-под завалов самостоятельно он не мог, на место вызвали спасателей. Пока те ехали, пострадавшего освободили очевидцы.

Мужчина получил травму руки, его госпитализировали.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, степени вреда, причиненного здоровью работника, и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя областного управления СК России Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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