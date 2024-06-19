Мужчина пострадал при обрушении стены на пензенском заводе

19.06.2024 | 12:44

Во вторник, 18 июня, в производственном помещении на территории пензенского предприятия «Электромеханика» обрушилась кирпичная кладка стены.

Под завалами оказался человек, самостоятельно выбраться он не мог.

В 11:40 сигнал о ЧП от оперативного дежурного службы 01 поступил в пожарно-спасательный центр, и на место обрушения сразу же выехали специалисты.

Однако к тому моменту, когда сотрудники ППСЦ прибыли на улицу Гоголя, пострадавшего мужчину уже освободили очевидцы.

«Спасатели транспортировали его до автомобиля скорой помощи», - уточнили в пресс-службе центра.