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Происшествия

Мужчина пострадал при обрушении стены на пензенском заводе

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Во вторник, 18 июня, в производственном помещении на территории пензенского предприятия «Электромеханика» обрушилась кирпичная кладка стены.

Под завалами оказался человек, самостоятельно выбраться он не мог.

В 11:40 сигнал о ЧП от оперативного дежурного службы 01 поступил в пожарно-спасательный центр, и на место обрушения сразу же выехали специалисты.

Однако к тому моменту, когда сотрудники ППСЦ прибыли на улицу Гоголя, пострадавшего мужчину уже освободили очевидцы.

«Спасатели транспортировали его до автомобиля скорой помощи», - уточнили в пресс-службе центра.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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