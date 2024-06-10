15-летний подросток пострадал в ночном ДТП с собакой

10.06.2024 | 16:37

В селе Старое Демкино Шемышейского района 15-летний подросток попал в ДТП. Авария случилась в воскресенье, 9 июня.

По предварительным данным, в 01:30 напротив дома № 7 на улице Совхозной юноша, управляя питбайком Kayo Basik, наехал на собаку. После удара транспортное средство опрокинулось.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - рассказали в Госавтоинспекции по Пензенской области.

Насколько серьезно пострадало животное, не сообщается.

По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее стало известно, что за 5 месяцев этого года количество аварий с несовершеннолетними выросло почти наполовину. Уже произошло 75 ДТП, в которых пострадал 91 ребенок. Только в мае случилось 24 аварии, где травмировались 28 детей.