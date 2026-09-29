В Средней Елюзани водитель сбил 13-летнего велосипедиста

В понедельник, 28 сентября, в селе Средняя Елюзань Городищенского района случилось ДТП, в котором пострадал подросток.

По предварительным данным, в 12:50 на улице Шоссейной 31-летний мужчина на Toyota Camry сбил 13-летнего велосипедиста.

Подросток получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Накануне, 27-го числа, на трассе Пенза - Кондоль, поблизости от села Ленино, 15-летний юноша на мопеде Motoland пострадал после столкновения с Kia Rio, которым управлял 63-летний мужчина.