В Пензе пенсионер попал в больницу после поездки на троллейбусе

Происшествия

В Пензе пенсионер попал в больницу после поездки на троллейбусе
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В Пензе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования пассажира в общественном транспорте.

По данным областной ГАИ, в понедельник, 28 сентября, в 11:30 на улице Терновского в троллейбусе УТТЗ 6241, который вела 55-летняя женщина, упал 67-летний пенсионер.

Пассажир получил травмы, потребовалась госпитализация.

В Пензе подобные инциденты в общественном транспорте нередки.

Так, 15 августа на улице Тамбовской в маршрутке упал 48-летний мужчина. В итоге он оказался на больничной койке.

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