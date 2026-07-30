Названа площадь пожара на пензенском складе Wildberries

Происшествия

Названа площадь пожара на пензенском складе Wildberries
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На пензенском складе Wildberries огонь охватил 62 000 кв. метров, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ в четверг, 30 июля.

Для тушения пламени привлекли более 100 пожарных и свыше 50 единиц техники. Кроме того, задействованы 2 пожарных железнодорожных поезда.

«В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России», - добавил глава региона.

Возгорание на объекте Wildberries возникло утром 30-го числа после атаки беспилотников.

СКР возбудил уголовное дело по данному факту. Удар назвали террористическим актом. Пострадали несколько человек.

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