Названа площадь пожара на пензенском складе Wildberries

На пензенском складе Wildberries огонь охватил 62 000 кв. метров, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ в четверг, 30 июля.

Для тушения пламени привлекли более 100 пожарных и свыше 50 единиц техники. Кроме того, задействованы 2 пожарных железнодорожных поезда.

«В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России», - добавил глава региона.

Возгорание на объекте Wildberries возникло утром 30-го числа после атаки беспилотников.

СКР возбудил уголовное дело по данному факту. Удар назвали террористическим актом. Пострадали несколько человек.