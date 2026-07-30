Массированная атака на Пензенскую область: что известно к этому часу

Ранним утром в четверг, 30 июля, украинские боевики осуществили массированную атаку на Пензенскую область. Хронология развития событий была следующей.

В 2:26 губернатор Олег Мельниченко сообщил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность».

В 2:45 начал действовать план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 3:33 объявили режим «Ракетная опасность».

В 4:28 губернатор проинформировал население о том, что вражеские беспилотники атаковали склад Wildberries. По предварительной информации, 1 человек пострадал, около 200 сотрудников эвакуировали. На объекте начался пожар.

В 4:59 пресс-служба компании Wildberries заявила, что «логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».

В 5:10 объявили отбой ракетной опасности.

В 5:45 глава Пензы Олег Денисов предупредил, что дым из-за пожара, возникшего в результате теракта, может двигаться в сторону города. Он призвал закрыть окна и поменьше находиться на улице, особенно с детьми, а также ограничить время прогулки с домашними животными.

В 5:51 отменили план «Ковер», сняв запрет на использование воздушного пространства.

В 8:04 стало известно о снятии режима «Беспилотная опасность».

В 11:00 официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в связи с атаками украинских боевиков на объект гражданской инфраструктуры в Пензенской области возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты собирают доказательства на месте происшествия.

В 12:30 Олег Мельниченко уточнил данные. По его словам, логистического центра, где работают в основном женщины и молодые люди, достигли 15 БПЛА, еще несколько дронов сбили на подлете к Пензе.

226 сотрудников компании были эвакуированы. Никто не погиб, но 4 человека пострадали. Всем им своевременно оказали медицинскую помощь. «К настоящему моменту трое уже отпущены из медицинских учреждений, один пока находится в стационаре под наблюдением врачей», - пояснил глава региона.

Он отметил, что огонь охватил 62 000 кв. м площади склада. Для тушения пламени привлекли более 100 человек и свыше 50 спецмашин. Кроме того, задействовали 2 пожарных железнодорожных поезда, запланировали привлечь противопожарную авиацию МЧС России.

В 14:49 стало известно, что пожар локализован.