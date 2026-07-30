В Пензенской области за 2 часа сбили двух подростков

Происшествия

В Пензенской области за 2 часа сбили двух подростков
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В среду, 29 июля, в Пензенской области за короткое время случилось сразу два ДТП с участием детей-пешеходов.

Первая авария произошла в городе Белинском. По предварительным данным, в 15:50 на улице Красной 39-летняя женщина на «Ладе-Калине» сбила девочку 2013 года рождения.

Второе ЧП случилось в Каменке. В 17:50 на улице Чернышевского неустановленный водитель самоката допустил наезд на мальчика 2014 года рождения.

Оба подростка получили травмы, им потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства аварий, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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