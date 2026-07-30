Глава Пензы предупредил о возможном задымлении в городе

Из-за пожара на складе Wildberries, который случился утром в четверг, 30 июля, наблюдается задымление. Оно может двигаться в сторону города, предупредил глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ.

«Если почувствовали едкий запах, закройте окна, поменьше находитесь на улице, особенно с детьми, ограничьте время прогулки с домашними животными», - написал Денисов.

При ухудшении самочувствия пензенцам посоветовали обратиться по номеру 112.

Пожар на складе Wildberries возник после атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуировали. Спасатели ведут борьбу с огнем.

Пензенцам напомнили про запрет съемки и распространения кадров атаки беспилотников и ее последствий.