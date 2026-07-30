Стало известно об уничтожении БПЛА над Пензенской областью

Происшествия

Стало известно об уничтожении БПЛА над Пензенской областью
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В Минобороны РФ отчитались об уничтожении БПЛА силами ПВО в небе над Пензенской областью в ночь на четверг, 30 июля.

Всего в течение ночи перехватили и уничтожили 258 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно об атаке беспилотниками склада Wildberries под Пензой. По предварительным данным, пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуировали.

На складе возник пожар.

Из-за возгорания возникло задымление, которое может двигаться в сторону областного центра. Пензенцам рекомендовали закрыть окна, поменьше находиться на улице и ограничить время прогулки с питомцами.

Беспилотную опасность в Пензенской области объявили в 2:26, режим отменили в 8:04.

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