В регионе отменили массовые мероприятия из-за теракта в «Крокусе»

22.03.2024 | 22:47

В Пензенской области отменили все культурные, спортивные и другие мероприятия после теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

«Поручил ввести дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Усилить меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей», - отметил он.

Трагедия в подмосковном Crocus City Hall произошла около 20:00 в пятницу, 22 марта. В это время посетители ждали концерта группы «Пикник». По словам очевидцев, в здание зашли люди в камуфляжных костюмах с автоматами. Они открыли огонь, сообщает Lenta.ru.

Кроме этого, произошел взрыв, после чего Crocus City Hall охватил пожар. К месту ЧП направлены бойцы СОБР и ОМОН, сообщило ТАСС. Пожар тушат с вертолетов.

Около 22:10 ситуацию прокомментировали в ЦОС ФСБ: «Предварительно, 40 погибших и более 100 пострадавших в результате теракта в комплексе на данный момент».