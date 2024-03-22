В Лунинском районе 55-летний сельчанин найден мертвым в лесу

22.03.2024 | 08:59

55-летний житель села Ломовка Лунинского района, о судьбе которого ничего не было известно с 14 марта, найден погибшим.

Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры утром в пятницу, 22 марта.

В УМВД России по Пензенской области подтвердили информацию о смерти сельчанина.

«21 марта в 14:00 в МО МВД России «Лунинский» поступило сообщение, что в лесном массиве близ села Ломовка обнаружен труп мужчины, который с 17 марта числился без вести пропавшим», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

20-го числа в Арбековском лесу был найден погибшим 34-летний житель Пензы, объявленный в розыск. О судьбе мужчины ничего не было известно с 9 марта. По факту его смерти проводится доследственная проверка.