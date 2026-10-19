В Пензе в ДТП погиб мужчина на электросамокате

В Пензе 52-летний водитель электросамоката скончался, попав в ДТП на улице Проточной (Маньчжурия).

ДТП случилось в 17:30 субботы, 17 октября. Самокатчик столкнулся с Hyundai Solaris, которым управлял 39-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

За выходные в ДТП попали еще 2 водителя электросамокатов, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В субботу в 18:35 на улице Максима Горького в Пензе 51-летний мужчина за рулем Renault Sandero сбил 20-летнего юношу, а в воскресенье в 19:50 на улице Производственной в Каменке 52-летний водитель «Лады-Гранты» - 52-летнего мужчину.

Пострадавших увезли в больницы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства всех происшествий.