Пропавший 34-летний житель Пензы найден погибшим

21.03.2024 | 08:46

34-летний житель Пензы, о местонахождении которого ничего не было известно с 9 марта, найден мертвым.

Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Спасибо всем участникам поиска на месте и за удаленную помощь», - написали волонтеры.

Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«В среду, 20 марта, в 12:20 поступило сообщение о том, что в лесополосе в Ленинском районе обнаружен труп 34-летнего жителя Пензы, объявленного в розыск», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ведомстве.