Пропавший 34-летний житель Пензы найден погибшим

34-летний житель Пензы, о местонахождении которого ничего не было известно с 9 марта, найден мертвым.
Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Спасибо всем участникам поиска на месте и за удаленную помощь», - написали волонтеры.
Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
«В среду, 20 марта, в 12:20 поступило сообщение о том, что в лесополосе в Ленинском районе обнаружен труп 34-летнего жителя Пензы, объявленного в розыск», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ведомстве.
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