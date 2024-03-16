В Пензе пропал 34-летний Сергей Матвеев

16.03.2024 | 17:26

34-летний житель Пензы Сергей Александрович Матвеев пропал 9 марта, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Сергея Матвеева - 176 см, у него среднее телосложение, темные короткие волосы, голубые глаза.

Был одет в темно-синюю куртку-рубашку, черную толстовку с капюшоном, черные джинсы, на голове - черная шапка, обувь - черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Сергее Матвееве, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.