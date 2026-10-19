Пензячке потребовалась помощь спасателей из-за садового инструмента

В Пензе женщине потребовалась помощь спасателей, чтобы освободить руку, заблокированную садовым инструментом.

ЧП случилось в субботу, 17 октября. Сигнал в пожарно-спасательный центр поступил из центра обработки экстренных вызовов 112.

Женщине зажало и травмировало руку во время работы. Специалисты, прибыв на место, с помощью слесарного инструмента освободили ее, а затем передали медикам.

7 октября помощь потребовалась работнице кафе на 2-м этаже ТРК «Коллаж». У нее застряла рука в тестораскаточной машине.

Используя углошлифовальную машину и слесарный инструмент, спасатели разобрали агрегат и вызволили травмированную кисть.