Пензячке потребовалась помощь спасателей из-за садового инструмента

Происшествия

Пензячке потребовалась помощь спасателей из-за садового инструмента
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В Пензе женщине потребовалась помощь спасателей, чтобы освободить руку, заблокированную садовым инструментом.

ЧП случилось в субботу, 17 октября. Сигнал в пожарно-спасательный центр поступил из центра обработки экстренных вызовов 112.

Женщине зажало и травмировало руку во время работы. Специалисты, прибыв на место, с помощью слесарного инструмента освободили ее, а затем передали медикам.

Пензячке потребовалась помощь спасателей из-за садового инструмента

7 октября помощь потребовалась работнице кафе на 2-м этаже ТРК «Коллаж». У нее застряла рука в тестораскаточной машине.

Используя углошлифовальную машину и слесарный инструмент, спасатели разобрали агрегат и вызволили травмированную кисть.

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