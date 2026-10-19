В Кузнецком районе погиб водитель ВАЗа, врезавшегося в дерево

Происшествия

В Кузнецком районе погиб водитель ВАЗа, врезавшегося в дерево
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В ночь на воскресенье, 18 октября, в Кузнецком районе случилась смертельная авария.

По предварительным данным, в 0:30 на 7-м километре дороги Кузнецк - Неверкино в ДТП попал 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114.

Мужчина не справился с управлением, так что машина выехала в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась.

От полученных травм водитель скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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