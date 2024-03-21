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Происшествия

В Пензе устанавливают причину смерти мужчины в Арбековском лесу

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В Пензе проводится доследственная проверка по факту смерти 34-летнего мужчины, тело которого было найдено в Арбековском лесу 20 марта.

С 9 марта горожанин числился без вести пропавшим и находился в розыске.

«В ходе осмотра тела погибшего каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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